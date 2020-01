Estimados clientes, o mercado encerrará as suas portas dentro de 48 horas

Falta pouco menos de um dia para o encerramento de mais uma janela de transferências. Num final de janeiro chuvoso, tudo aponta para que as persianas dos três grandes se fechem sem grande alarido. Mas pode haver surpresas.

Sporting: Depois do adeus

Na casa do leão, as cabeças procuram manter-se ocupadas após a partida do “mais querido” Bruno Fernandes. O capitão vai fazer falta, disso ninguém tem dúvidas, mas o reforço que irá tentar fazer o seu papel deverá vir de dentro. Tudo indica que será Vietto a ocupar o lugar de Fernandes.

Mais à frente, equacionou-se a possibilidade de contratar Taremi, do Rio Ave, mas o iraniano parece ser muito caro. O Sporting virou-se para Nélson Oliveira, o internacional português formado no Benfica, atualmente no AEK de Atenas. Os Leões tentaram garantir o empréstimo do jogador até ao fim da época, ficando depois com a opção de compra, mas a hipótese parece não ter agradado aos gregos.

Da Turquia, mais concretamente do Trabzonspor, chegou a vontade de levar Tiago Ilori. O Sporting gostou da ideia mas o jogador não. Ilori não tem jogado regularmente em Alvalade mas, ainda assim, quer uma nova oportunidade de demonstrar que merece jogar no clube que o formou.

Por outro lado, os escoceses do Rangers estão a tentar levar o jovem Miguel Luís, por empréstimo até ao final da temporada. O Sporting tem noção do valor do atleta que, com 20 anos, ainda não teve grandes oportunidades em Alvalade. O empréstimo seria sempre uma hipótese de crescimento para o jogador e nunca uma solução definitiva.

De regresso está Francisco Geraldes, cujo empréstimo ao AEK foi interrompido por decisão dos gregos que, não contando com o jogador, o queriam colocar a trabalhar na equipa B, o que não agradou ao Sporting. Cobiçado pelo Rio Aves, o jogador deverá no entanto continuar em Alvalade.

Benfica: Taremi à espreita

Não é apenas ao Sporting que o avançado iraniano interessa. Na mesma estrada há um outro freguês a quem agradariam os seus serviços certeiros. O jogador tem contrato com o Rio Ave por mais um ano e meio mas é sabido que os da Luz têm a capacidade financeira e os fatores de motivação necessários (ao contrário dos vizinhos de Alvalade) para contornar essa questão. O objetivo seria compensar a saída de Raul de Tomás, cujo fraco desempenho ainda amarga as bocas de muitos. Apesar de Bruno Lage elogiar Daniel dos Anjos e Gonçalo Ramos, os dois jovens da formação encarnada poderão não ser apostas para já.

Também o brasileiro Pedrinho parece estar na agenda benfiquista. Segundo “A Bola”, o Corinthians, clube do avançado, está em Lisboa para negociar. O conjunto de S. Paulo pretende receber 20 milhões pelo jogador. É sabido que a equipa presidida por Andrés Sanchez passa por dificuldades financeiras. O Corinthians está interessado em Yony González, recentemente contratado pelo Benfica ao Fluminense. No entanto, tudo indica que este não será incluído no dossiê de Pedrinho. Yony, que não deve ficar no plantel encarnado, poderá voltar ao Brasil, provavelmente ao Internacional, que o receberá por empréstimo.

Pouco provável é a saída de Franco Cervi, apesar do interesse manifestado pelo Tigres, do México, no argentino de 25 anos. O jogador recusou uma proposta do Boca Juniors no início da presente temporada e a verdade é que tem sido opção regular no Benfica.

FC Porto: Fair Play Financeiro a quanto obrigas

Sérgio Conceição insiste na ideia de que o atual plantel lhe dá todas as garantias, apesar da óbvia inconstância e das nuvens carregadas que pairam sobre o Dragão. A verdade é que há outras razões para não pensar em reforços e têm a ver com o Fair Play Financeiro da UEFA.

Assim sendo, se a porta de entrada está fechada (no trinco, pelo menos, sem piadas para os lados de Danilo), há espaço para sair, principalmente se o homem a ir embora for Zé Luís. O internacional cabo-verdiano tem sido associado ao Tottenham de Mourinho. Embora lesionado, a SAD não descarta a hipótese de o vender por 20 milhões de euros. O jogador começou a época em grande mas foi perdendo influência na equipa, supostamente por não estar satisfeito com a posição em campo que Sérgio Conceição lhe atribuiu. O sonho de Zé Luís é jogar na Premier League. No entanto, existem entraves no regulamento da liga inglesa que impedem o negócio nesta fase.

Quem continua sem se afirmar no plantel azul e branco é o argentino Saravia. Tapado por Corona, Manafá e Mbemba, o jogador poderia estar de saída do Dragão, até porque já foi demonstrado interesse na sua contratação por parte de clubes da Argentina. No entanto, tudo indica que Saravia ficará no Porto, pelo menos até ao final da temporada.