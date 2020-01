Um belo pot-pourri do último dia de mercado

No último dia do mercado de inverno, andámos a recolher notícias como seixos na praia, para compor um belo pot-pourri que aqui apresentamos.

Benfica: Desfeito o mistério

O “tal” reforço com que Bruno Lage aguçou o apetite a jornalistas e adeptos chama-se Dyego Sousa e não é desconhecido nenhum. O luso-brasileiro de 30 anos, antigo jogador do Sporting de Braga, chega da China, do Shenzen FC, por empréstimo de um ano. Tinha ficado claro na conferência de imprensa de ontem que Mehdi Taremi, o iraniano do Rio Ave, não iria ser opção, apesar de agradar aos responsáveis da Luz.

Já em relação ao muito falado Pedrinho, do Corinthians, o negócio parece mais longe de se concretizar. O empresário do jogador considerou ridícula a proposta de 15 milhões de euros (mais Yony) e, apesar de o jogador dizer que só sai para o Benfica, não deve chegar a ver a Luz ao fundo do túnel.

O Benfica apresentou o jovem Derlis Mereles, extremo que vem por empréstimo do Rubio Ñu, do Paraguai, mas segue diretamente para a equipa B. O clube da Luz tem opção de compra (2,7 milhões) sobre o jogador de 19 anos.

Zivkovic continua por cá, embora quase ninguém o veja. O sérvio tem rejeitado as propostas e as Águias têm as penas em pé de tanto procurar solução para o jogador que ganha balúrdios e, claramente, não interessa a Bruno Lage.

Outro jogador sem espaço no Benfica é Ebuehi, que poderá rumar à Polónia. O futebolista de 24 anos tem contrato com as Águias até 2023 e poderá ser emprestado. Esta época, apesar de ter cumprido a pré-temporada com Bruno Lage, o nigeriano apenas jogou quatro vezes na equipa B.

FC Porto: Nem os ratos se ouvem

Lembra o jornal “A Bola” que, no presente milénio, apenas em duas ocasiões não houve reforços de inverno a deixar a VCI virando para o Estádio do Dragão. Em 2007/2008, Jesualdo Ferreira não teve presentes, o mesmo acontecendo em 2010/2011 a André Villas-Boas. Curiosamente, foram duas épocas de glória para os lados das Antas.

Dito isto, até agora, há apenas um nome no registo deste mercado e é no capítulo das saídas: Bruno Costa, emprestado ao Portimonense. Zé Luís continua a ser prioridade para vender, uma vez que o cabo-verdiano foi a segunda contratação mais cara da temporada e não tem sido opção regular para Sérgio Conceição.

Sporting: Como tapar um buraco enorme

A saída de Bruno Fernandes garantiu um encaixe financeiro importante para o clube de Alvalade, mas rompeu a manta que Silas andava a tricotar, deixando um buraco difícil de ignorar. Tudo indica que o “remendo” será feito com pano da casa e não com reforços vindos do exterior. Em princípio será Vietto a fazer de Bruno Fernandes no onze do Sporting.

Entretanto, os Leões não desistiram ainda de Taremi, embora o iraniano pareça estar mais longe da segunda circular (onde o Sporting não era o único interessado) e a caminho da Portela para embarcar rumo a Bordéus. Os franceses, segundo o “Record”, terão feito uma proposta tentadora. Taremi, de 27 anos, seria uma alternativa ao lesionado Luiz Phellype, para juntar à novidade Sporar e ao jovem Pedro Mendes.

Já Jovane Cabral é pretendido por clubes do segundo escalão inglês e o Moreirense tentou também uma aproximação. Seria sempre uma saída por empréstimo, para evoluir, mas o Sporting já fez saber que não está interessado em abdicar do jovem polivalente de 21 anos.

Quem deu novamente dinheiro a ganhar ao Leão foi Daniel Podence, que passou do Olympiacos da Grécia para o “Little Portugal” de Wolverhampton. Embora os números não tenham sido revelados, a imprensa inglesa refere que os Wolves gastaram 20 milhões de euros para contratar o antigo jogador do Sporting. O “Record” fez as contas difíceis e nós apresentamos o resultado: 900 mil euros.

Mais vida: Um Trincão de ouro e uma nova arma lusa no Arsenal de Londres

Não estamos habituados a negócios desta leva fora da bolha dos três grandes mas o Sp. Braga começa a dar cartas nessa matéria. Os 31 milhões pagos pelo Barcelona para levar o jovem Trincão para a Catalunha fazem um jeitão em Braga e significam uma oportunidade de ouro para o promissor avançado de 20 anos. No sentido inverso, chega outro jogador de futuro: Abel Ruiz, internacional espanhol nos escalões de formação, também com 20 anos. Ruiz vem por empréstimo, com opção de compra obrigatória de 8 milhões de euros. Refira-se que os dois negócios não estão relacionados.

Moram no Minho os dois clubes portugueses com mais jeito para o negócio – depois da tal bolha dos três grandes – neste mercado de inverno. Com a passagem do Vitória de Guimarães para o Borussia de Dortmund, o defesa Tapsoba vai permitir um encaixe financeiro recorde para os Conquistadores, batendo a ida de Bebé para o Manchester United, em 2010.

Em Inglaterra, destaque para a chegada de Cedric Soares a Londres, vindo do Sul, da cidade portuária de Southampton. O novo jogador do Arsenal deixou uma mensagem emocionada aos adeptos do antigo clube.

Numa altura em que o Reino Unido diz adeus à UE, também Pogba poderá finalmente dizer adeus a Old Trafford. A imprensa inglesa refere que a chegada de Bruno Fernandes apressa a saída do francês com mau feitio.