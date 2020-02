“Bruno Fernandes brilha pelo United mas precisa de tempo”

Diz o “Daily Mail” que Bruno Fernandes, após um jogo apenas com a camisola dos Red Devils, já “brilha pelo United”. Mas o jornal inglês avisa que o português ainda precisa de tempo para ligar ao resto da equipa.

De acordo com os redatores da secção de desporto do “Mail”, “a partir do momento em que se posicionou no túnel de acesso ao relvado, o ‘menino’ Bruno Fernandes parecia estar em casa”. Já em campo, o português “mostrou as caraterísticas de um médio ‘playmaker’ dotado e inteligente, tendo disparado os três primeiros tiros do United à baliza”.

O jornal inglês diz que Bruno “mostrou fome de bola para depois manter a compostura com ela nos pés,” o que terá agradado bastante ao público da casa. Faltou um golo para que a “estreia de sonho” tivesse acontecido mas “o jogador de 26 anos mostrou que pode ser ‘a luz que brilha’ num United com dificuldades em atacar”.

De 0 a 10, os jornalistas do “Daily Mail” deram um 7 à estreia de Bruno Fernandes.