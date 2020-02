José Peseiro pode ir treinar a Venezuela com polémica à mistura

Segundo dados recolhidos pelo jornal “A Bola”, existem negociações em fase muito avançada para que o português José Peseiro seja o próximo selecionador da Venezuela. No entanto, a forma como o técnico português foi escolhido está a gerar polémica.

Segundo o portal venezuelano “Balonazos”, o português não terá sido contratado pela federação daquele país mas pelas autoridades governamentais. Segundo o portal, Jorge Sampaoli era o desejado pelos dirigentes federativos (e até já teria marcado voo para o ex-treinador do Santos), mas o governo de Nicolás Maduro impôs o técnico luso, alegadamente por ser mais barato.

Segundo o jornal português “A Bola”, o acordo ainda não pode ser dado como fechado, mas as partes acreditam na oficialização do mesmo nos próximos dias. Faltará apenas definir a duração do vínculo entre Peseiro e a federação venezuelana.