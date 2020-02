“O senhor Sousa podia ter aprendido a controlar as emoções, mas o homem não se aguenta”

Logo após o jogo de domingo, que terminou com a vitória do Sporting de Braga por 1-0 sobre o Sporting, Miguel Braga, diretor de comunicação dos Leões, publicou um artigo no site do clube em que critica a arbitragem de Jorge Sousa.

Miguel Braga começa por ir ao arquivo recordar o momento em que o árbitro internacional português "foi suspenso por três jogos" pelo CD da Federação Portuguesa de Futebol, em 2017, após ter dirigido "algumas palavras menos agradáveis" ao então guarda-redes da equipa B do Sporting, Stojkovic.

O responsável leonino refere que “o senhor Sousa podia ter aprendido a controlar as suas emoções nos jogos do Sporting CP. Mas não, o homem não se aguenta.” Miguel Braga foi buscar outro jogo, entre Boavista e Sporting, uma “batalha campal unilateral” que “quase punha em causa a integridade física de Bruno Fernandes”, que acabou por ser expulso.

O diretos de comunicação do Sporting vai ao ponto de dizer que “o senhor Sousa não pode apitar jogos do Sporting Clube de Portugal”. “Nos primeiros 45 minutos, além do favor de mostrar 5 amarelos aos jogadores leoninos, poupou Galeno da expulsão - se dá amarelo a Neto, porque não amarela o jogador bracarense? - e em lance de dúvida apitou sempre para o mesmo lado. Só assim se compreende que tenha cortado uma jogada onde Šporar se isolava, marcando... falta atacante.”



Miguel Braga termina referindo o cartão amarelo de Vietto “por ousar entrar em campo 2 segundos antes de Acuña sair”.