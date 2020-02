A birra de Raúl de Tomás

Raúl de Tomás parece ter-se reencontrado, agora que joga no Espanyol e no seu país. Marca há quatro jogos consecutivos (todos os que fez pelo clube de Barcelona), tornando-se rapidamente um jogador preponderante na equipa.

Isso não significa que RDT esteja a ganhar o respeito dos colegas, pelo menos não com atitudes como a do último jogo, frente ao Granada. O ex-Benfica ganhou um penálti, mas pegou-se com dois colegas logo a seguir, roubou-lhes a bola e fugiu com ela para ser ele a marcar a grande penalidade. Atitude caricata que, apesar de ter resultado em golo, não ficou bem na fotografia e não evitou a derrota por 1-2.