Ebuehi deixa oficialmente o plantel principal do Benfica

A partir de agora, o internacional nigeriano Tyronne Ebuehi não faz parte do plantel principal do Benfica. Segundo o jornal “Record”, o lateral-direito passará agora a treinar, em permanência, com as equipas B e sub-23, nas quais tem sido utilizado esta temporada. Ao mesmo tempo, o jogador deixa de fazer parte do grupo de elite do Seixal, que integrava ainda Morato, Tiago Dantas, Tiago Araújo, Paulo Bernardo, Umaro Embaló e Gonçalo Ramos e que corresponde ao conjunto de jogadores mais próximos do radar de Bruno Lage.

Esta mudança com cheiro a despromoção não invalida que Ebuehi seja chamado por Lage e muito menos que venha a estrear-se pela equipa principal, mesmo que André Almeida e Tomás Tavares sejam as prioridades à disposição do treinador setubalense. O ex-jogador do Den Haag está inscrito na liga e nas competições europeias.

Ebuehi tem 24 anos, chegou ao Benfica a custo zero, rotulado como uma das promessas do campeonato holandês e da sua seleção, a Nigéria, mas uma lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, contraída em plena pré-época, acabou por atrasar a sua integração na equipa, ao ponto de nem sequer ter jogado a temporada passada.

O nigeriano fez a pré-época com Bruno Lage, foi ao estágio nos Estados Unidos da América, mas perdeu espaço para Nuno Tavares que, na ausência de André Almeida, lesionado, foi titular nos primeiros jogos de 2019/20. O futebolista soma apenas sete presenças nos sub-23 e cinco na equipa B.

Não está descartada neste momento a hipótese de Ebuehi poder sair do Benfica nas próximas semanas. Apesar do fecho da porta no fim de janeiro, há ainda mercados abertos e o Benfica não quer prejudicar o jovem jogador, pelo que o empréstimo não está descartado. O “Record” refere uma abordagem do Slask Wroclaw, da Polónia, onde ainda é possível inscrever jogadores.