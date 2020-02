Ryan Giggs: “Não sei onde encaixar Bruno Fernandes”

Ole Gunnar Solskjaer mostra normalmente um rosto tranquilo, muito diferente daquilo que certamente lhe vai na alma. Apesar de tudo (sendo que “tudo” é o “quase nada” que os Red Devils têm conseguido sob a sua batuta) o norueguês é um homem da casa e esse fator atenua o peso de construir um novo Manchester United. É essa a tarefa que a direção lhe confiou.

Anos depois, há um novo português no centro dessa revolução, sendo que o trabalho exigido a Bruno Fernandes é um pouco mais árduo do que o de Cristiano Ronaldo, que chegou numa fase em que tudo ainda era cor-de-rosa avermelhado. O médoio, contratado ao Sporting por €55 milhões, foi titular na estreia (0-0 com o Wolverhampton), o que não é vulgar em Inglaterra, e deixou os adeptos do Manchester United de água na boca.

Ryan Giggs foi um desses adeptos. Em entrevista ao jornal inglês “The Sun”, a antiga estrela dos Red Devils, um dos famosos “Fergie’s Babies”, assume a urgência e frisa que é preciso encontrar rapidamente a melhor posição para o ex-Sporting brilhar.

“Já deu para ver alguns lampejos de qualidade, mas não sei bem onde o encaixar. De costas para a baliza não funciona, mais recuado pode ser um risco em termos defensivos. Está ali no meio: precisas que ele chegue à área, mas também da visão e da qualidade de passe. Quando o Solskjaer acertar a posição dele, vai ser um jogador influente”, afirmou Giggs ao jornal inglês.