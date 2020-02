“Ó Pedrinho, quantas vezes desceste?”: o polémico Santa Clara - Paços ainda não acabou

O mapa de castigos para a última jornada do campeonato foi divulgado pelo Conselho de Disciplina esta terça-feira. De acordo com o "Record", uma das referências prende-se com as reações de elementos do Santa Clara às fortes declarações de Pedrinho na entrevista que se seguiu ao jogo com o Paços de Ferreira, no domingo.

O delegado do Santa Clara, Clemente, terá provocado o jogador pacense com a frase "Ó Pedrinho, quantas vezes desceste?". Isso terá acontecido quando o futebolista se dirigia para os balneários. A provocação valei ao dirigente insular uma multa de 123 euros. No documento, pode ler-se que "esta situação provocou uma aglomeração de agentes desportivos de ambos os clubes na zona técnica, não tendo sido visualizada qualquer agressão física, apenas trocas de palavras impercetíveis".

Pedrinho tinha-se mostrado crítico do estado do futebol português, considerando "ridículo" o que sucedeu na véspera do encontro entre Santa Clara e Paços de Ferreira. Em causa esteve o facto de a partida ter sido adiada devio à falta das marcações do terreno de jogo, algo que enervou o jogador dos Castores.

"Acontecem as coisas e as pessoas fazem como se não se tivesse passado nada. Chegámos aqui e o campo não está marcado? Sou do Norte, de Freamunde, esteve um mês a chover diariamente. Nunca vi o campo do Paços ou das distritais por marcar... É ridículo e peço desculpa, porque às vezes tenho o coração perto da boca, mas é ridículo o que se passou aqui. Depois as coisas acontecem. Se calhar até perdemos bem, mas o que aconteceu hoje ou amanhã nem sai nada nos jornais. Se fosse com os três grandes até saíam umas oito capas de jornais, mas como é o Paços contra o Santa Clara toda a gente tapa os olhos. Faz parte do futebol. É isto que temos. Vemos o João Félix a sair para a liga espanhola por 120 milhões, temos tudo para ser um bom exemplo e não somos um bom exemplo", disse após a partida.