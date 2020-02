Sporting de olhos postos em Olsen

O Sporting segue com atenção as atuações de Robin Olsen, habitual titular da baliza sueca, que representa atualmente o Cagliari, 6º classificado da Série A, por empréstimo da Roma. O guarda-redes completou recentemente 30 anos e não entra nos planos do emblema treinado por Paulo Fonseca, com o qual tem contrato até 2023.

Segundo o jornal “Record”, o guardião agrada particularmente ao diretor desportivo dos Leões, Hugo Viana. Olsen já esteve no mercado no último verão, mas a Roma não recebeu nenhuma proposta suficientemente atrativa para a venda do passe e optou por cedê-lo dentro da Série A. O guardião sueco deve, no entanto, voltar ao mercado no próximo verão. Ao que o “Record” conseguiu apurar, o Sporting não deu ainda passos concretos para contratar Olsen. O sueco rumou ao futebol italiano depois de ter ajudado a Suécia a atingir os quartos-de-final no Mundial de 2018.

Após uma época pouco feliz na Roma, com 58 golos sofridos em 35 jogos, o sueco não conseguiu convencer o treinador português Paulo Fonseca e acabou cedido ao emblema da Sardenha, com uma época de altos e baixos até agora. A concretizar-se o interesse dos Leões, a próxima paragem do guardião de 1,96 m poderá ser Alvalade.