Frederico Varandas: “Nunca vão ver transferências do Sporting investigadas pela PJ”

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, deu uma grande entrevista ao jornal “Record”, comentando a atualidade do seu próprio clube, com algumas referências ao futebol nacional geral. Eis os destaques.

A venda de Bruno Fernandes (que devia ter acontecido no verão passado)

“O momento de Bruno Fernandes ser vendido era no mercado de verão. E preparámos a época dando como adquirida a venda de Bruno Fernandes. Esse é um dos erros que eu, como líder, assumo. Tivemos uma oferta única de 45 milhões fixos, mais 20 por objetivos. (…) Olhando para trás, de forma fria, hipotecou e condicionou muito a época de futebol deste ano. (…) Tínhamos de fazer (e fizemos) 115 milhões líquidos em vendas nestes dois anos. Foi preciso um tremendo esforço.

A venda de Bas Dost

“O Bas Dost tinha custos incomportáveis para o Sporting. Foi vendido por 7 milhões e precisávamos desses 7 milhões para sobreviver. Hoje posso dizer que tivemos propostas do dobro, de cerca de 15 milhões, de 12 milhões. O jogador não quis aceitar nenhuma dessas propostas.”

A formação então e agora

“Em 2013, a anterior administração viveu um período muito semelhante do ponto de vista estrutural e financeiro. Não tinha capacidade para atacar o mercado, então fechou a torneira e foi alimentar-se à formação: Rui Patrício, Adrien, William, Cédric, Esgaio, Eric Dier, Rúben Semedo, João Mário, Bruma… Isto era a formação do Sporting em 2013. Em 2019, fecho a torneira, não tenho a capacidade para atacar o mercado e olho para a formação. Dos 18 aos 23 anos, que jogador tenho eu preparado para ajudar a equipa A? Um? Max?”

Hugo Viana

“É de extrema injustiça o que se diz de Hugo Viana. Sei os problemas e erros que cometemos, mas sei que foram muito condicionados pela nossa situação financeira. Os sportinguistas que entendam isto: eu precisei de fazer 115 milhões em vendas só para sobreviver!”

Um estádio chamado Cristiano Ronaldo?

“Nós temos a mesma visão em muitas áreas, a mesma paixão pelo mesmo clube. Vamos ver se conseguimos materializar isso numa coisa boa para o Sporting. A palavra será sempre dos sócios. O Cristiano Ronaldo é um ‘monstro’ em todos os sentidos. Quando ele diz que tem muito orgulho de ser sportinguista, que sofre com o Sporting, isso vale títulos para os sócios do Sporting. Vale títulos!”

Vender o clube

“A solução que temos no papel é a de que o Sporting é dos sócios. Estamos a resolver o problema de sustentabilidade do clube. Acredito neste modelo que estamos a fazer. Se um dia os sportinguistas quiserem que o clube seja vendido, os sócios são soberanos, a decisão será deles.”

À procura de investidores?

“Não. O Sporting está numa fase de construir as bases, semear para mais tarde colher. Provavelmente já não vou ser eu. Mas tem de ser feito. Isto é que é trabalhar em prol do Sporting e não em prol de uma reeleição.”

Sporting muito melhor

“Hoje, com todo o ruído que possa haver, com toda a desilusão que tem havido no futebol, o Sporting está melhor do que há 16 meses? Não. Está muito melhor. Muito melhor.”

A intermediação de Jorge Mendes nos casos das rescisões

“Nesses casos foi fundamental. Como os próprios jogadores, mas mais no caso do Rui Patrício, que abdicou de muito.”

A relação com Jorge Mendes

“O Sporting tem um jogador do Jorge Mendes na equipa principal: Miguel Luís. (…) O Sporting negoceia com todos, desde que garantam que o Sporting está defendido. Não permito negócios debaixo da mesa. Na maior venda da história do Sporting, ou na menor, zero comissões para o Sporting. Nunca se vão encontrar envelopes com notas nos escritórios do Sporting ou ver transferências investigadas na PJ. Jorge Mendes, Miguel Pinho, Carlos Gonçalves… Trabalhamos com todos.”

As dívidas a fornecedores

“É normal um clube ter dívidas e planos de pagamento. Mas o Sporting acumulou milhões, e alguém que chegasse aqui, das duas, uma: ou empurrava o problema com a barriga ou começava a pagar. E foi o que começámos a fazer. É duro, temos tido surpresas. Por exemplo, estamos a negociar com Mihajlovic os 3 M€ que temos de pagar. Isso foi o que custou o Borja, e custou mais do que o Ilori. Mas temos de ser sérios e cumprir com as nossas obrigações.”

O risco de falência

“Quando chegámos, sim, havia risco de falência. Hoje, não. Hoje o Sporting é solvente. Com a venda do Bruno virámos o Cabo das Tormentas. Agora temos a possibilidade de crescer de uma forma sustentada, séria e preparados para o futuro.”

A crise e Marcel Keizer

“É óbvio que Marcel Keizer sofreu na pele os erros do nosso planeamento que não se verificou. Achámos que seriam vendidos Bas Dost e Bruno Fernandes e viria um avançado na ordem dos 8 a 10 M€. Os últimos três ou quatro dias de mercado foram dificílimos, pois tínhamos de vender. Não pensávamos vender extremos, mas tivemos de o fazer com o Raphinha. Não tivemos capacidade financeira de ir buscar jogadores, admito. Havia uma lista de compras, mas nem valia a pena vê-la. Entrámos numa lista de recursos: empréstimos.”

O despedimento de Keizer foi injusto?

“Olhando para trás? É provável. O Sporting teve um ou dois meses, em setembro e outubro, em que jogou mal, com maus resultados. Condicionou a época toda. Janeiro foi um mês duríssimo para o Sporting nos resultados, mas faço uma análise dos clássicos e o único em que podemos ter revelado falta de maturidade, foi com o Benfica. E perdemos os jogos todos. É futebol.”

Leonel Pontes

“O Bruno Lage, no primeiro jogo no Benfica, está a perder 2-0 e dá a volta e ganha 3-2. Se ele perde o primeiro jogo, se calhar não teria a carreira que tem, e é um excelente treinador. É preciso ter sorte ou não ter azar. A Leonel Pontes nunca dissemos que seria definitivo, como não dissemos que ia estar só uma ou duas semanas.”

Silas é um treinador a prazo?

“Quando assinámos contrato, fomos claros. Nada se alterou. Fizemos um contrato que seria o justo para ambas as partes, até final do ano, com mais um de opção. No final, sentamo-nos e avaliamos. Ainda temos 15 jornadas pela frente, 45 pontos. Estamos nos 16 ‘avos’ da Liga Europa.”

Jogadores feitos

“A época do futebol falhou. Mas há coisas a ganhar: confirmar que há jogadores com qualidade para o Sporting. Alguns são o futuro, como o Camacho e o Plata. Hoje, não temos capacidade de ir buscar um Plata com 25 anos, não há que ter vergonha de dizer. Jamais vou vender ilusões, nem serei populista. O Sporting não tem capacidade para ir buscar um jogador feito.”

O futuro do Sporting

“Quando chegámos, a média de idades da equipa sub-23 era superior a 22 anos, hoje é 18 anos. Ao longo deste ano, o Sporting segurou, com contrato de trabalho, os 45 melhores jogadores entre os 14 e os 16 anos. Os 44 melhores entre os 16 e os 18 anos de idade. (…) Isto é, o futuro do Sporting está garantido.”

A academia

“Investimos muito na academia, nos recursos humanos. Em recrutamento, rede de transportes, polo universitário... Temos um grupo de elite identificado que é trabalhado por este departamento. O Sporting não podia perder mais miúdos. Para eles poderem crescer, já mudámos dois campos relvados e um sintético. Após a venda do Bruno, vamos acabar a remodelação da ala de formação. Vamos mudar mais um relvado natural e outro sintético, que estavam podres. É um orgulho poder dizer isto.”

O protocolo com o Manchester City

“Temos boas relações com o Man. City. A parceria envolve partilha de passes, o que obriga a compras. O City comprou-nos um jogador por 3,5 M€, o Félix Correia. Fizemos-lhe proposta para renovar, em que seria o mais caro da história da formação, mas não quis.”

Regresso da equipa B

“Falámos com a federação e a liga. A federação está a proceder a uma reestruturação dos quadros competitivos, em especial do Campeonato de Portugal. O Sporting, hoje, já sabe que pode entrar com a equipa B para o ano.”