Pogba em saldo

O jornal inglês “The Sun” noticia a disponibilidade dos Red Devils para baixar o valor pedido por Paul Pogba e dessa forma atrair mais compradores para o passe do francês de feitio complicado. A direção do Manchester United quer mesmo colocar o médio noutro clube no próximo mercado de verão.

De acordo com o jornal inglês, o Manchester United pedia 180 milhões de libras pelo atleta no mercado de verão do ano passado e foi o elevado valor que afastou o Real Madrid e a Juventus, dois dos gigantes interessados em contratar o internacional francês. Os Red Devils estarão agora disponíveis para retirar 30 milhões a esse valor e negociar o médio por 150 milhões de libras.

O empresário do jogador, Mino Raiola, há muito sabe que o Manchester United está interessado na saída do médio francês e que tem carta branca para procurar interessados.