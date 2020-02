Cristiano em fúria com o momento da Juventus

A Juventus sofreu uma surpreendente derrota com o Verona e viu o Inter ganhar o dérbi de Milão e assumir a liderança da Série A. O momento atual da “Juve” não é o melhor e o jornal italiano “Tuttosport” refere hoje que há um português em fúria por terras de Turim.

Cristiano Ronaldo apontou um golo no jogo com a equipa da cidade de Romeu e Julieta e superou o recorde de Trezeguet, marcando pelo 10.º jogo consecutivo com a camisola da Juventus. No fim, no entanto, segundo o jornal italiano, o português não foi despedir-se dos adeptos da Juventus e também não aceitou tirar “selfies”. Pessoas próximas do jogador terão revelado ao 'Tuttosport' o quão desiludido estava o português.

Depois de acalmar, o avançado deixou uma mensagem no Instagram. "Não foi o resultado que queríamos mas temos de continuar a trabalhar arduamente pata alcançarmos os nossos objetivos."