Gabriel com visão dupla, Taarabt com proteção nos dentes

As dificuldades de Gabriel têm mais uns dias que as de Taarabt e até o impediram de jogar o clássico. O brasileiro, de acordo com o jornal “Record”, tem visão a duplicar e vai continuar em exames hoje e amanhã, para que os clínicos do clube percebam as razões do distúrbio. O futebolista, de 26 anos, passou o dia de sábado em exames no Hospital da Luz, sendo que a possibilidade de se tratar de um problema do foro neurológico foi desde logo posta de parte.

É certo que Gabriel vai ficar fora da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Famalicão. O mesmo não deverá acontecer a Taarabt, cuja lesão no jogo do Dragão levou Bruno Lage a comentar que saíam dali “com menos dentes”.

O marroquino vai ser submetido a uma pequena cirurgia por ter partido um dente e ficado com outro instável, no lance com Marega, logo no início do encontro com o FC Porto. Essa condição não será impedimento para que Taarabt esteja à disposição de Bruno Lage para os próximos compromissos das águias, uma vez que pode jogar com uma proteção especial. A cirurgia a que será submetido afasta-o dos trabalhos por dois dias e não o impede de jogar.