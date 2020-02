Rogério Alves anuncia hoje decisão sobre assembleia destitutiva

Está marcada para hoje, terça-feira, dia 11 de fevereiro, a comunicação da decisão de Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, relativa ao pedido de marcação de uma Assembleia Geral destitutiva. A requisição foi feita pelo movimento Dar Futuro ao Sporting, que recolheu as assinaturas e os votos necessários para a realização de reunião magna.

A Mesa da Assembleia Geral esteve reunida para analisar as respostas e exigências do movimento, o que levou a um atraso no anúncio da decisão, o que levou a duras críticas dos responsáveis pelo movimento Dar Futuro ao Sporting. O grupo de sócios dos Leões chegou a fazer um ultimato à Assembleia Geral do clube.