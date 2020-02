Recuperação de João Félix atrasada por nova infeção

O Atlético de Madrid anunciou ontem, terça-feira, que João Félix falhou o treino devido a uma infeção ajuda da faringe e das amígdalas. O palavrão, “faringoamigdalite”, vem atrasar a recuperação que o jogador vinha fazendo desde o final do mês passado. O problema de saúde obriga a tratamento médico e repouso.

João Félix falhou as últimas partidas devido a uma lesão muscular na perna direita, no entanto, o jovem português era visto como recuperável para o embate com o Liverpool, a 18 de fevereiro. Deixou de haver certezas quanto a isso.

O avançado ex-Benfica já não joga desde que o Atlético empatou com o Leganés (0-0), a 26 de janeiro. Félix foi contratado esta época pela verba recorde de 126 milhões de euros e soma quatro golos em 24 partidas.