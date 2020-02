Dragões querem Moufi

O jornal “A Bola” de sexta-feira noticia o interesse dos Dragões no jogador de 23 anos, que se encontra em final de contrato com o Tondela. A confirmar-se a contratação, Fahd Moufi tornar-se-ia o primeiro reforço do FC Porto para 2020/2021.

O lateral direito tem 23 anos e há já algum tempo que Sérgio Conceição o indicou à SAD portista como jogador com potencial para integrar os quadros azuis e brancos a partir da próxima época.

De acordo com o diário desportivo, as negociações com o franco-marroquino já estarão em andamento e o Dragão está confiante de que o acordo está próximo.

Contratado pelo clube beirão em 2017/2018, só agora Moufi está a assumir-se como referência na equipa de Natxo González. O jogador fez apenas três jogos na primeira época e 16 na temporada passada, sempre sob orientação de Pepa. Em 2019/2020, o lateral tem sido quase sempre titular, chamando a atenção de vários clubes, graças ao fulgor físico, velocidade e rigor tático.