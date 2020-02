“Bruto episódio de racismo”: o caso Marega visto pelos jornais estrangeiros

Moussa Marega podia facilmente ser notícia na imprensa europeia pelas suas qualidades enquanto futebolista. No entanto, o que o leva às páginas de vários jornais internacionais é o infeliz acontecimento durante o jogo de ontem entre Vitória de Guimarães e FC Porto. Marega, antigo jogador do Vitória, foi insultado por adeptos da casa, respondeu erguendo o dedo do meio e exigiu ser substituído, não sem antes ter visto o cartão amarelo.

Os ingleses do “The Guardian” falam do caso na edição de hoje. Contam que “o avançado do FC Porto, Moussa Marega, teve de ser parado pelos colegas quando tentava sair do campo depois de aparentemente ter sofrido abusos raciais no jogo que a sua equipa venceu por 2-1”. Sem tomar partido, o jornal inglês refere ainda a indignação de Sérgio Conceição.

O também inglês “Daily Mail” faz igualmente referência à notícia. O diário diz que “Marega celebrou o golo apontando para a pele do braço, o que despoletou ruídos a imitar macacos e o arremesso de cadeiras da bancada”. “Apesar de ter desanuviado a situação ao celebrar com uma das cadeiras na cabeça, os insultos continuaram, forçando Marega a tomar uma posição e a sair do campo,” escreve o jornal. Como nota de rodapé, o Daily Mail acrescenta que o West Ham esteve interessado num empréstimo do jogador.

Já em França, o “L’Équipe” vai mais longe e considera que o incidente de ontem vai “ensombrar o futebol português durante muito tempo”. Para o jornal gaulês, o destaque vai todo para o facto de Marega ter abandonado o relvado a meio do jogo devido aos insultos racistas o que, de acordo com o “L’Équipe”, aconteceu pela primeira vez na “La Liga”, o que será um erro na referência à Liga Portuguesa.

O jornal espanhol “Marca” fala de “vergonha em Portugal”. Refere que “Marega disse ‘basta’ e abandonou o campo” mas não se alonga em comentários, preferindo passar um vídeo do incidente. O diário generalista “El País” também não ignorou o triste evento e refere que Moussa Marega “se cansou do racismo”. O jornal dá grande destaque à publicação que o jogador maliano fez no Twitter, após o jogo, em que inclusive “agradece” ao árbitro o cartão amarelo.

O italiano “ITA Sport Press”, associado de “La Gazzetta dello Sport” também se refere ao incidente e chama-lhe “bruto episódio de racismo”. O site fala da reação do jogador, das tentativas de o acalmar e das palavras de Sérgio Conceição que, dirigindo-se aos adeptos da casa, “disse que deviam ter vergonha”. Também o Tweet enfurecido de Marega merece destaque na notícia.

Do outro lado do Atlântico, o brasileiro “Globoesporte” escreveu: “Marega se revolta com ofensas racistas, abandona jogo do Porto e desabafa: ‘Vá-se f…’”. Refere-se também que o maliano já estava em destaque no jogo, por ter marcado um golo, mas que acabou por sofrer com os adeptos da casa, que “também atiraram objetos ao jogador”.