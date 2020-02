Antigo árbitro brasileiro comenta caso Marega: “As pessoas que ditam as regras são brancas”

Paulo César de Oliveira começa por explicar que o fenómeno do racismo no futebol “faz parte de um contexto, de um racismo estrutural que existe na nossa sociedade”. O ex-árbitro refere que “normalmente, os cargos de chefia, as pessoas que ditam as regras, que fazem os regulamentos, são brancas. Os brancos dificilmente passam por uma coisa como essa”.

O site “Globoesporte”, que publica as palavras do ex-árbitro, refere que, ante o Vitória de Guimarães, Marega já estava “ofendido desde o aquecimento” e que o maliano “gesticulou para os adeptos do Vitória de Guimarães após marcar um golo pelo Porto, recebeu cartão amarelo e decidiu abandonar a partida devido aos atos racistas que partiram das bancadas.

O antigo juiz brasileiro comenta: “Um episódio lamentável. A arbitragem tem uma responsabilidade muito grande porque não seguiu os passos que a FIFA determinou. Enquanto as entidades não assumirem efetivamente e combaterem não só no papel e nas regras, mas de uma maneira eficaz, essa situação não vai mudar.”

Perante os comentadores do programa “Seleção SporTV”, Paulo César de Oliveira prosseguiu a análise ao caso português com críticas à atitude de Luís Godinho mas também aos outros intervenientes. “Faltou ao árbitro tomar as devidas providências, aos companheiros, aos adversários, uma postura mais dura de ter abandonado o campo com ele para que a mensagem chegasse de maneira efetiva.”

O antigo árbitro de futebol fez também questão de relatar uma situação pessoal, extra futebol, nas ruas do Brasil. “Eu moro em Cruzeiro, interior de São Paulo, e venho sempre para o Rio de Janeiro de carro. Eu já perdi a conta de quantas vezes fui parado numa abordagem policial. Não foi uma, não foram duas nem três. Quase todas as semanas eu sou abordado pela polícia, e já fui abordado de maneira ostensiva, os polícias com arma em punho, talvez não aceitam, acham estranho um negro dirigir um bom carro e, quando me reconhecem, não pedem nem o documento carro. Normalmente é uma abordagem ostensiva, violenta e, quando eu abaixo o vidro do carro, ou quando eu desço do carro... “Oh, PC, tudo bem? Vai trabalhar hoje?”. Não pedem documento, não sabem se a situação do carro está regular ou não, e, muitas vezes, por um policial negro.”

Paulo César termina a sua intervenção dizendo que “não adianta mudar apenas o código disciplinar da FIFA e colocar que o árbitro tem que cumprir os três passos: parar o jogo, anunciar no estádio, num segundo momento, retirar-se do campo de jogo e ir para o balneário, e num terceiro momento ainda fazer com que a equipa seja declarada derrotada. (…) Não está a ser resolvido, as entidades não estão a tomar as devidas providências, e os árbitros não estão, efetivamente, a cumprir o seu papel.