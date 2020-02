Marcelo Ríos: “Agassi foi apanhado quatro vezes com doping e o ATP escondeu porque o ténis estava na m...”

Ríos nunca foi conhecido no mundo do ténis como alguém muito contido nas palavras. Agora que está reformado, ainda tem menos preocupações com as consequências do que diz. O antigo número um do mundo criticou duramente o ATP, principalmente porque o organismo terá escondido alguns casos de doping.

"Apanharam o Agassi quatro vezes e esconderam porque era o Agassi e o ténis estava na merda. O ATP é a maior merda que existe. Só 'gringos'", disse o antigo jogador, de 44 anos.

O chileno não se fica por aqui e o jornal “Record” reproduz as suas palavras. "O Masters era sempre indoor e em piso rápido para o Sampras ganhar. Eu e o Bruguera pedimos que o Masters fosse numa superfície diferente todos os anos", recorda. "Fisicamente quebrei aos 26 anos porque f...-me de tanto correr. Eu não media 1,90 metros, tinha de jogar cinco sets, saltando sobre o cimento durante três meses. Este é o único desporto que muda de superfície quatro vezes por ano."

Marcelo Ríos referiu-se também à forma como as regras do jogo permanecem inalteradas. "Não entendo por que motivo há dois serviços no ténis. É como sair duas vezes no golfe. É absurdo. Alguém inventou isto, é vantajoso para quem mede 2,14 metros."