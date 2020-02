“Não podes ser dono de um ser humano há muito tempo. Espero que Solskjaer não considere Pogba seu prisioneiro”

O super agente desportivo Mino Raiola, representante do francês Paul Pogba, respondeu ao treinador do Manchester United insistindo que o francês não é um “prisioneiro”. Raiola respondeu dessa forma aos comentários de Ole Gunnar Solskjaer no fim de semana passado, em que disse: “Paul é nosso jogador e não do Mino”. Raiola publicou então três fotografias nas redes sociais em que podia ler-se: “Pogba não é meu e certamente não é propriedade de Solskjaer”.

“Paul pertence a Paul Pogba. Não podes ser dono de um ser humano que esteja há muito tempo no Reino Unido ou em qualquer parte do mundo,” disse Raiola, acrescentando: “Espero que Solskjaer não queira sugerir que Paul é seu prisioneiro. Mas antes que Solskjaer comente as minhas palavras, ele devia informar-se melhor sobre o conteúdo do que foi dito.”

E Mino Raiola não se ficou por aqui. “Sou um cidadão livre para pensar e expressar as minhas ideias. Até agora talvez tenha sido demasiado bom para ele. Solskjaer devia lembrar-se de coisas que disse ao Paul no verão. Acho que o Solskjaer deve estar frustrado por diferentes razões e está a misturar algumas questões. Penso que Solskjaer tem outras coisas com que se preocupar. Eu, pelo menos, teria, se fosse ele.”

O treinador dos Red Devils respondeu ontem à noite, depois da vitória sobre o Chelsea em Londres. O norueguês recusou-se a comentar, acrescentando: “Provavelmente falo com ele (Mino) mais tarde”. “Os média… Não podes controlá-los, de qualquer maneira, todos têm voz e direito a uma opinião. (…) O Paul e o Mino têm as suas conversas, tudo bem,” terminou Solskjaer.

O último jogo de Paul Pogba pelos Red Devils foi no final de dezembro, numa partida frente ao Newcastle, em que o francês esteve 45 minutos em campo.