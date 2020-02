Parceiro de negócios de Luís Filipe Vieira reforça posição na SAD do Benfica

Apesar do potencial conflito de interesses que o Expresso noticiou no passado fim de semana, o empresário José António dos Santos, parceiro de negócios imobiliários de Luís Filipe Vieira, reforçou a participação na SAD benfiquista, revela o “Público” esta quarta-feira.

O presidente do grupo Valouro comprou, na segunda-feira, ações no valor de “largas centenas de milhares de euros”, aumentando assim uma participação que se cifrava nos 12,7% do capital social da SAD.

José António dos Santos não revelou ao “Público” os valores exatos nem a proveniência destas ações, invocando dever de sigilo.

O empresário reiterou também ainda que não aproveitará para vender a participação na oferta pública de aquisição (OPA) que a SAD “encarnada” quer lançar, o que lhe permitiria encaixar um lucro superior a dez milhões de euros.

“Repare, não estou a dizer que não podia vender [e lucrar com isso]. Podia ser um belíssimo negócio para o Benfica, mas para mim era um mau negócio. Estas acções têm um potencial de valorização muito forte”, disse ao jornal.

Recorde-se: a OPA do SAD encarnada ainda não foi autorizada pela CMVM.

Conforme o Expresso revelou, o presidente do Benfica e o empresário são sócios, além das sociedades Promovalor, Verdelago e Imosteps, em duas empresas imobiliárias – a Sul Crescente e a Palpites e Teorias – cuja existência até há poucos dias era desconhecidas.