Pippo Russo: “Caso Marega não foi único em Portugal e marca ponto de não retorno”

Depois da partida do último domingo frente ao Vitória de Guimarães, Marega tornou-se mais conhecido e admirado e não foi pelo golo que marcou. Os insultos a ele dirigidos e, acima de tudo, a atitude que tomou perante eles, continuam não só a marcar a atualidade nacional, como a ter destaque no panorama internacional. Pippo Russo, jornalista e sociólogo italiano, disse ao “Jornal Económico” que “o episódio de Marega marca um ponto de não retorno” no futebol português.

Em conversa com o jornal português, o sociólogo explica que os casos de racismo “também são bastante discutidos em Itália”, mas que o seu país nunca esperou “assistir a um episódio deste género em Portugal, fosse num estádio de futebol ou na sociedade em geral”. No entanto, a situação de Marega veio colocar “a “questão do racismo na agenda do debate público em Portugal, não tanto para o mundo do futebol, mas para a sociedade portuguesa”.

O sociólogo admite que “o racismo não é incomum em Itália, tal como em Portugal, onde existem setores de opinião pública de extrema direita que têm falado muito sobre esse assunto”. O triste caso em que Marega se viu envolvido foi visto por Pippo Russo “como um episódio de rutura”.

“Vimos o Marega a reagir de uma maneira sensacional, com um gesto extraordinário ao abandonar o campo”. No entanto, o sociólogo mostrou saber que “este não foi um caso único de racismo nos estádios portugueses. Existiram tantos outros episódios de racismo anteriormente, mas como ninguém reagiu, acreditou-se que era uma coisa normal”, sublinha Pippo Russo.

Falando da atitude dos colegas em campo, que tentaram evitar que o jogador se retirasse, Russo afirma: “É também um sinal dos jogadores em Portugal, de que é necessário ter uma consciencialização daquilo que o Marega fez, para entendermos que certos episódios não podem ser tolerados. Não é normal ser-se insultado pela cor da pele e quando isso acontece significa que chegou a hora de parar”, conclui.