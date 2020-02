Aparentemente, Ronaldo já escolheu o sucessor

Cristiano Ronaldo não tem dúvidas em relação ao prodígio francês Kylian Mbappé. O português da Juventus considera que o jogador de 21 anos do PSG é uma estrela em ascensão, representa o futuro do futebol mundial e será mesmo sucessor do goleador português e do rival argentino Lionel Messi na conquista da Bola de Ouro.

“Mbappé é o futuro e o presente. É um jogador fantástico e muito rápido. Representa o futuro”, afirmou Ronaldo, durante um ato promocional, citado pelo jornal “A Bola”.

Refira-se que o jovem avançado francês, apesar de ter apenas 21 anos, está longe de ser um desconhecido para quem segue o futebol mundial. Esteve perto de assinar pelo Real Madrid e acabou por preferir o Paris Saint-Germain. Esta temporada está a ser sensacional, contabilizando 24 golos e 16 assistências em apenas 29 jogos.