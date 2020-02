CMVM com dúvidas acerca de negócios de Luís Filipe Vieira

De acordo com o “Jornal de Notícias”, há três meses que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) envia perguntas ao Benfica SGPS sobre Luís Filipe Vieira e outros acionistas da SAD, relacionadas com a Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada em novembro.

Segundo o diário sediado no Porto, ainda não houve luz verde para a operação porque o regulador dos mercados tem dúvidas quanto a preços e possíveis conflitos de interesses. Um dos casos tem a ver com a ligação empresarial entre o presidente das Águias e José António dos Santos, o maior acionista privado da sociedade desportiva benfiquista (12,7%).

A última troca de informações entre a CMVM e os envolvidos está relacionada com esta dupla de detentores de participações, tendo em conta que são sócios nas imobiliárias Sul Crescente e Palpites e Teorias.

José António dos Santos reforçou recentemente a participação na SAD do Benfica, tendo comprado, na segunda-feira, segundo informação veiculada pelo jornal “Público”, “largas centenas de milhares de euros” em ações.