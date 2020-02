Acusado de violar adolescente, Balotelli diz-se vítima de chantagem e tentativa de extorsão

No meio das acusações de violação de menor e tentativa de extorsão, Mario Balotelli tende a adicionar mais um carimbo às manchas que traz no currículo. O caso referido pelo jornal “Nice Matin” remonta ao tempo em que o italiano jogava no Sul de França, com 26 anos.

A justiça italiana abriu já dois inquéritos: um em Brescia, por violação da menor, que contava 16 anos na altura; outro em Vicenza, contra a mesma rapariga, por tentativa de extorsão. O advogado da adolescente reclamou 100.000 euros de Mario Balotelli, sob pena de ir mais longe no caso.

De acordo com a rapariga, a violação aconteceu quando estava de férias de verão. Passeava pelo centro de Nice com amigos, quando se aperceberam de que estavam a ser seguidos por um carro em que seguiam dois jovens, um deles extremamente parecido com o jogador. “À noite, contactei-o no Instagram para saber se era mesmo Balotelli, o que ele confirmou. Trocámos mensagens e ele convidou-me para sair,” conta a adolescente. O primeiro encontro terá sido numa “praia privada”, onde se terão “divertido” até “muito tarde” e bebido “duas garrafas de whisky”.

A violação terá acontecido dias depois, poucas horas antes de um jogo da Liga dos Campeões, em que Balotelli garantiu o empate do Nice frente ao Ajax.

Quanto à versão de Balotelli, que se diz vítima de chantagem, é completamente diferente: “Fui abordado na rua por duas jovens que me reconheceram. Contactámo-nos por Instagram e encontrámo-nos mais vezes. (…) Ela afirmou ter 18 anos e mostrou-me um cartão que mostrava isso mesmo. (…) Encontrámo-nos mais tarde numa praia privada onde, com alguns amigos, ela bebia whisky e fumava marijuana”.

Mario Balotelli não nega a relação sexual mas jura que foi consentida e mesmo provocada. “Desde a chegada, ela começou a atirar-se. (…) Ela era descomplexada. (…) Continuámos aos beijos e começámos a ter relações. Mas ela disse que se sentia mal e eu parei.”

Algumas semanas mais tarde, o ex-jogador do Inter de Milão e do Manchester City diz ter recebido uma mensagem estranha. A jovem dizia-lhe que tinha 16 anos e acusava-o de violência. Algum tempo depois, Balotelli é contactado pelo advogado, que ameaça tornar a história pública. O jogador sugere um encontro com a rapariga e o seu advogado, que lhe impõe a condição de levar 100.000 euros. “Por essa razão, decidi contactar as autoridades,” diz Balotelli.

Uma audiência preliminar está marcada para 24 de março.