Presidente do PSG envolvido em esquema de corrupção

Nasser al-Khelaifi, empresário do Qatar e uma das figuras mais relevantes do futebol atual, enquanto presidente do Paris Saint-Germain, foi acusado pelas autoridades suíças de tentar corromper um antigo secretário-geral da FIFA, Jerôme Valcke, que terá aceite subornos.

As acusações, noticia o “New York Times”, chegaram mais de dois anos após o anúncio, por parte das autoridades suíças, da investigação a lucrativos negócios de televisão efetuados pela BeIN, a operadora com sede no Qatar e detida por al-Khelaifi. A organização tem sido um dos maiores compradores de conteúdos desportivos do mundo ao longo da última década.

O presidente do PSG já se tinha livrado de uma outra queixa de suborno, ao chegar a acordo com a FIFA fora dos tribunais. No caso atual, de acordo com a intimação, nas queixas contra al-Khelaifi está por exemplo a compra de uma vivenda luxuosa na Sardenha (que ele disponibilizou a Valcke quando este era o número dois da FIFA). O tribunal estima o custo de permitir a Valcke a ocupação da propriedade – l sem pagamento de renda durante 18 meses – em 1,8 milhões de euros.

Valcke, enquanto dirigente da FIFA, estava responsável pelos mundiais de futebol, enfrenta muitas outras acusações, algumas bem mais graves, de acordo com o jornal americano. O francês, que tem andado longo dos holofotes desde 2015, é também acusado de aceitar outros subornos e de falsificar documentos. Estas acusações estão relacionadas com direitos televisivos em Itália e na Grécia, até 2030.

O episódio al-Khelaifi é um embaraço para a UEFA, que ainda não justificou por que al-Khelaifi continua no conselho do organismo europeu quando está sob investigação criminal. O dirigente foi também acusado em França num outro caso de suborno.

A UEFA não respondeu de imediato a um pedido de esclarecimentos. Mas Aleksander Ceferin, presidente, e Andrea Agnelli, líder da associação de clubes, já antes deram o seu apoio a al-Khelaifi.

A acusação diz também que a FIFA, que vai organizar o Mundial 2022 no Qatar, alcançou um vago “acordo amigável” com al-Khelaifi para deixar cair uma queixa relacionada com acusações de suborno ligadas à atribuição de direitos televisivos à BeIN para os torneios de 2026 e 2030, que foram assegurados pela operadora sediada no Qatar ao mesmo tempo que Valcke usufruía da vivenda na Sardenha. A FIFA recusou-se a comentar o acordo.

Numa declaração feita na quinta-feira, dia 20 de fevereiro, al-Khelaifi afirmou: “Depois de uma exaustiva investigação de três anos, em que colaborei abertamente com a acusação na Suíça, é com agrado que vejo cair todas as queixas de suborno relacionadas com os Mundiais 2026 e 2030 (…) As acusações nunca tiveram qualquer base legal ou factual”.

A declaração também diz que al-Khelaifi pediu às autoridades suíças que abrissem um inquérito criminal “à conduta da investigação” devido a “constantes fugas de informação”.