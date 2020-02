O antigo capitão do Sporting esteve em destaque na vitória do Manchester United sobre o Watford. Com um golo marcado e intervenção direta nos outros dois, Bruno Fernandes assinou uma grande exibição e deu uma bela tarde de domingo às bancadas de Old Trafford. A imprensa inglesa desfaz-se em elogios ao maiato, que é visto como o salvador ou, indo mais longe na hierarquia dos Red Devils, um “novo Cantona”.

O “The Sun” fala dele assim: "Mostrou por que razão o United estava tão desesperado pela sua contratação. Um desempenho magistral com um penálti a abrir a sua conta no clube. O internacional português ditou o jogo, esteve envolvido em tudo o que de positivo a equipa fez." No final, o jornal dá nota 9 a Bruno Fernandes, numa escala de 1 a 10.

O “Daily Mirror” não faz a coisa por menos: "O Manchester United tem um novo Cantona e os seus raros atributos podem dar ao clube uma vaga na Champions (...) Bruno Fernandes marcou um e teve um papel importante nos outros dois golos do triunfo sobre o Watford (...) Esteve em apenas quatro jogos mas já é um herói para os adeptos do United, que até lhe dedicam um cântico especial, comparando-o com outra lenda de Old Trafford proveniente do Sporting, Cristiano Ronaldo".

Na opinião do “Daily Mail”, "Ele é direto, agressivo e corre. (...) Mostra qualidades de líder, está a tornar-se num talismã em Old Trafford e as comparações com Paul Scholes enfatizam o impacto que ele está a ter".

Para a BBC, a comparação é outra. "A chegada de Bruno Fernandes a Old Trafford trouxe uma injeção de entusiasmo, dentro e fora do campo. Os adeptos do United gritavam 'Bruno, Bruno' da mesma forma que costumavam cantar o nome de Wayne Rooney".

No “The Independent”, pode ler-se: "O brilho individual de Bruno Fernandes cobre as falhas coletivas. Algo frustrado durante boa parte do primeiro tempo, acabou por decidir resolver o assunto. Os sprints que realizou na zona do meio campo colocaram questões na defesa do Watford. A melhor delas foi o penálti que ganhou de forma muito inteligente."