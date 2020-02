Pedrinho oficializado no Benfica depois do Carnaval

Em declarações ao site “Meu Timão”, Matias Ávila esclareceu que a “demora é sempre muito burocrática”, acrescentando: “Tem de assinar contrato, fazer exames médicos. Como ele estava fora, com a seleção brasileira, isso demorou um pouco. Acredito que está bem encaminhado.”

Matias Ávila assume que o Corinthians, que detém 70 por cento do passe (outros 30 pertencem ao empresário Will Dantas) recebeu uma oferta do Benfica no valor de 20 milhões de euros.

“É o valor que tem. Quero 50 milhões, mas não tem. E não podemos perder o timing, porque não vendemos se esperarmos bastante. Aí pode passar o tempo”, confessou.

O Corinthians atravessa um período financeiro complicado e está interessado em receber já pelo menos uma parte do dinheiro da transferência. Por ter falhado a qualificação para a fase de grupos da Taça Libertadores, o clube perdeu a oportunidade de ganhar 4,2 milhões de euros.