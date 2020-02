Dono do Steaua de Bucareste acusa: “Os jogadores da minha equipa estão a fazer demasiado sexo”

George Becali é um político e empresário romeno, conhecido por ser o dono do Steaua de Bucareste. Foi deputado ao Parlamento Europeu entre junho de 2009 e dezembro de 2012 e deputado ao parlamento romeno desde dezembro de 2012 até à sua condenação por corrupção em maio de 2013. Tem um passado colorido, tanto nas ações como nas declarações.

Deste vez, Becali comentou o quinto lugar do Steaua, a oito pontos do líder, Cluj: “Os jogadores da minha equipa estão a fazer demasiado sexo com as suas namoradas e, por isso, não têm jogado tão bem. Já os jogadores do Cluj só fazem sexo uma vez por semana e o treinador (Dan Petrescu) obriga-os a marchar antes de cada treino”.

Antes de finalizar, atacou ainda uma das estrelas da equipa, Florinel Coman, médio de 21 anos: “Tem de ser mais responsável. Vai para o banco e não joga mais”.