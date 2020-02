Neymar recusa treinar-se depois de não ser convocado

O brasileiro Neymar volta ao centro das atenções e, para não variar, não tem nada a ver com uma bola a rolar pelo relvado. Segundo conta esta quarta-feira o jornal francês “L’Équipe”, o internacional brasileiro do PSG recusou treinar-se no dia seguinte a não ter sido convocado para o jogo frente ao Dijon, para a Taça de França.

Neymar não gostou das declarações do treinador Thomas Tuchel. O alemão justificava a sua ausência da convocatória devido ao jogo da Liga dos Campeões que se aproximava. O jogador recusou treinar-se e, após a derrota com o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões, o internacional brasileiro dava conta do seu desagrado.

"É muito difícil estar quatro partidas sem jogar, mas infelizmente não foi uma decisão minha. Eles tomaram essa decisão e eu não gostei", afirmou na altura.

Declarações que vêm juntar-se a uma considerável coleção de polémicas protagonizadas pelo brasileiro. Neymar já esteve nas bocas do mundo por lesões claramente exageradas, festas de aniversário pouco moderadas, festejos após derrotas da equipa, etc. Há dias assegurou que pela primeira vez não iria ao Carnaval. Neymar gosta das manchetes, sendo que o saldo entre os elogios ao seu futebol e as situações caricatas começa a ficar desequilibrado.