Marchesín e o FC Porto: “Estar nesta instituição é um sonho”

A conferência de imprensa de Marchesín não era de S. Valentim, que já lá vai, bem pelo contrário. O tema era o duro combate que aguarda os Dragões na receção aos alemães do Bayer Leverkusen, em jogo a contar para os dezasseis avos de final da Liga Europa.

“Estamos com muita vontade para disputar o jogo de amanhã, sabendo que vai ser um jogo importante para nós. Temos trabalhado muito bem e estamos com muitas expetativas, sabendo que em casa somos uma equipa forte, e como há essa vontade queremos que o jogo chegue já.”

Sobre o adversário, Marchesín afirmou: «Sabemos que o Bayer Leverkusen é um adversário intenso, temos muito respeito por eles, mas como dizia anteriormente, temos muita confiança na nossa equipa e sabemos o que fizemos na qualidade de visitante. Isso faz-nos fortes e crer que podemos vencer este jogo. Sabemos onde e como incomodar o nosso adversário. Estamos preparados para encarar esta partida»

Na declaração de amor ao FC Porto, o guarda-redes argentino expressou também o orgulho em representar os azuis e brancos.

“Estou feliz com esta oportunidade que me vão dando, para um jogador sul-americano estar na Europa é estar na lide do futebol e para mim é uma oportunidade muito importante, quero aproveitar, agradecendo à instituição, aos meus companheiros, ao meu treinador. Estar nesta instituição é um sonho para qualquer jogador.”