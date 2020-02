Bruno Fernandes: há vida (portuguesa) na Europa

Paul Scholes está rendido a ele. Em entrevista, no final da goleada dos Red Devils ao Club Brugge, que os empurraram para a próxima fase da Liga Europa, Scholes afirmou que Bruno Fernandes “pode tornar-se tão bom como Cantona ou Rooney”.

O português pegou de estaca no meio campo do Manchester United e os elogios multiplicam-se, bem como as exibições de qualidade do internacional luso. Frente ao Club Brugge, o médio de 25 anos, voltou a marcar e influenciou outro dos golos no resultado expressivo de 5-0. Segundo o site “Squawka”, a exibição de Bruno Fernandes atingiu níveis a roçar o brilhantismo.

Durante a partida, o médio fez 75 passes, 48 dos quais no meio campo adversário. Recuperou a bola em cinco ocasiões, rematou quatro vezes à baliza contrária, três das quais de forma enquadrada, sendo que uma foi mesmo direita ao poste, além de ter garantido duas interceções e, claro, o golo apontado de penálti.

São números mais do que suficientes para deixar os adeptos rendidos à qualidade de Bruno Fernandes e ao protagonismo que tem conquistado no onze de Solskjaer.

A própria imprensa inglesa mostra-se rendida ao ex-Sporting, com o jornal “Daily Mirror” a falar da “classe pura” de Bruno Fernandes. “Esteve em três golos do United, marcando o seu segundo pelo clube,” diz o jornal.