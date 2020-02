Convocatórias e garrafas de água: Cantona e Deschamps em tribunal

Eric Cantona e Didier Deschamps são duas lendas do futebol mundial e dois antigos internacionais franceses há muito de costas viradas um para o outro. Esta sexta-feira deverão enfrentar-se mais uma vez.

Em maio de 2016, Eric Cantona lançou suspeitas de racismo sobre Didier Deschamps. O selecionador francês pôs-lhe um processo em cima, por Cantona ter insinuado que o avançado Karim Benzema (Real Madrid) e o médio Hatem Ben Arfa (Nice) não tinham sido convocados para o Euro2016 por causa das suas origens magrebinas.

No entanto, segundo o jornal “L'Equipe”, a zanga entre os dois começou ainda nos anos 90. Cantona não foi convocado para o Europeu de 1996, depois de no ano anterior ter pontapeado um adepto em pleno estádio. Segundo as más línguas, Didier Deschamps terá sido um dos jogadores que se colocaram contra a chamada de Cantona. A verdade é que o selecionador de então, Aimé Jacquet, não parecia morrer de amores por jogadores franceses emigrados em Inglaterra.

Quando o Europeu terminou, Eric Cantona disparou contra Deschamps, afirmando que este era um jogador que "só valia a pena para carregar garrafas de água". Declarações que terão agudizado ainda mais a relação entre os dois.

Entretanto, após as muitas farpas lançadas por Cantona, Deschamps atingiu o seu limite em 2016 e avançou com o processo de difamação, cujo início de julgamento está marcado para hoje.