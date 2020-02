Primeiro caso de coronavírus no futebol italiano

O jogador em causa, cujo nome não foi revelado, foi hospitalizado em Siena, apesar de estar em boas condições, e já não atuou no domingo, mas ainda almoçou com a equipa. Até ao momento, nenhum dos companheiros apresenta qualquer sintoma de doença. A partida do Pianese nessa tarde foi contra a equipa de sub-23 da Juventus, em Turim, o que já levou o clube de Ronaldos a tomar medidas.

Os jogadores da Juventus estão a ser monitorizados mas, de acordo com a informação do jornal “A Bola”, nenhum apresenta sintomas. Em todo o caso, e por precaução, vão deixar durante alguns dias de trabalhar com a equipa principal e de ser convocados para jogos. O facto de terem centros de treino diferentes ajuda, uma vez que as camadas jovens, incluindo os sub-23, trabalham habitualmente em Vinovo e a equipa principal em Continassa.

Segundo o boletim da proteção civil italiana, até às 17 horas de ontem, estavam confirmados 650 casos em Itália, com 17 mortes.