André Gomes: “Via as pessoas horrorizadas, com as mãos na cara e a proteger as crianças”

André Gomes sofreu a 4 de novembro uma lesão cujas imagens correram mundo, mas o internacional português do Everton não as quis ver. Em entrevista ao jornal inglês “Daily Mirror”, o antigo jogador do Benfica recorda os meses de recuperação e não esquece aquela dor.



"Vou ser honesto: o que aconteceu foi doloroso, muito doloroso", começa por dizer. "Uma lesão muscular não é um trauma. E quando aquilo aconteceu eu não consegui olhar para o meu pé. Tentei evitá-lo porque não queria ter aquela imagem na minha memória."



André Gomes sofreu uma fratura com deslocamento dos ligamentos do tornozelo direito, motivada por uma entrada do sul-coreano Son Heung-min, num jogo com o Tottenham. A imagem da dor no seu rosto e a aflição de todos os que se encontravam em campo – incluindo o coreano do Tottenham, desolado – deixou antever lesão grave; chegou inclusivamente a dizer-se que o português teria a carreira em risco.



"Lembro-me de estar aos gritos, levantar o joelho e não conseguir ver o meu pé. Sabia que algo estava a apontar na direção errada. E enquanto gritava apercebia-me do que tinha acontecido porque via as pessoas na bancada a olhar para mim, com as mãos na cara, horrorizadas, e a proteger as crianças daquela imagem", recorda.



"Apercebi-me logo de que algo estava mal porque a dor era muito forte. O problema é que tive duas lesões diferentes: os ligamentos e a fratura do osso. Nunca tentei ver as imagens", admitiu.

A prontidão do médico do Everton ajudou na rápida recuperação de André Gomes. "O médico foi incrível, a intervenção dele foi muito importante. Foi muito rápido. Eu sabia que ele queria pôr o tornozelo no sítio e recusei o oxigénio porque com aquela adrenalina toda eu estava zangado, muito zangado. Estava a sentir tudo. Queria certificar-me de que ele estava a fazer tudo bem e na realidade ele foi incrível. Colocou o tornozelo no sítio. Colocou-o no sítio duas vezes, com uma rotação. E sim, doeu muito!"



"O meu irmão foi comigo para o hospital. Ele tinha trazido a minha sobrinha ao estádio pela primeira vez e aquilo aconteceu mesmo em frente ao sítio onde eles estavam. O meu irmão quis descer da bancada para o campo mas os seguranças não deixaram. Foi muito complicado para todos..."



Depois veio a recuperação, também ela um processo complicado. "Acordava às 7, começava a trabalhar às 8, durante umas três horas, e depois ainda tinha mais três horas de ginásio. Fazia ainda duas horas na piscina, depois descansava. Podia fazer ainda mais uma hora de bicicleta. Ao final do dia jantava, dormia e no dia seguinte repetia tudo. Fiz isto durante dois meses e valeu a pena."



Chegou a dizer-se que André Gomes provavelmente não voltaria a jogar esta época. Só que o português nunca perdeu a determinação e sentiu-se inspirado pelo apoio de muita gente, como Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi.



"Eles foram incríveis. Recebi muitas mensagens por parte de antigos colegas de equipa, toda a gente foi fantástica comigo. Pessoas como o Alan Shearer. Ele disse-me 'sabes, tive uma lesão parecida, no mesmo estádio'. Sofri um trauma. Falei com muitas pessoas que viveram situações parecidas, o Danny Welbeck mandou-me uma mensagem, falei também com o Djibril Cissé. Ele disse-me: 'Quando estiveres pronto, tens de competir. Se não voltares logo, as pessoas vão dizer que estás diferente, que talvez estejas com medo, que estás a proteger o pé'."



André Gomes quer seguir esses conselhos, mas não vai ser fácil esquecer aquilo por que passou. "Por vezes tenho maus momentos. Fisicamente estou em forma mas por vezes o meu pé diz-me 'sabes que mais? Estamos despachados por hoje, relaxa e dá apenas uma voltinha pelo campo'. Houve situações muito complicados em que o meu pé bloqueou e parecia uma pedra. Mas pensava 'tenho de aceitar o que me aconteceu, olhar em frente e recuperar o mais depressa possível'. E foi isso que fiz."