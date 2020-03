“Messi parece um ex-futebolista”

Hugo Gatti é um antigo guarda-redes internacional argentino. O ex-jogador não esconde a preocupação com o momento de forma de Lionel Messi, chegando a dizer que, aos 32 anos, o compatriota parece um futebolista retirado.

“Messi é o melhor jogador do mundo, mas quando tem de aparecer, nos jogos grandes, não aparece. Dói-me dizer isto porque sou argentino e gosto dele”, afirmou Gatti, conhecido como “El Loco”, no programa “El Chiringuito”. As declarações foram proferidas na sequência da exibição do número 10 no clássico entre Real Madrid e Barcelona (2-0), no estádio Santiago Bernabéu.

“É impossível travá-lo quando está bem, mas, nos últimos tempos, Messi parece um veterano, um ex-futebolista. Perdeu velocidade, está vencido mentalmente, vê-se que está triste, cada vez mais triste, e não contagia ninguém”, avaliou.