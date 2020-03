Souness: “Penso no Pogba e vejo-o a dançar num casamento. Vejam o caso do André Gomes”

Graeme Souness considera que a verdadeira razão para Paul Pogba não jogar pelo Manchester United é… não querer. O internacional francês encontra-se a recuperar de uma uma mazela num tornozelo e participou em apenas oito jogos dos Red Devils esta temporada.

Tanto adeptos como comentadores começaram a questionar a lesão depois de terem visto o francês num vídeo, a dançar num casamento. "Penso no Paul Pogba e vejo-o a dançar num casamento. A parte cínica de mim pensa que ele não quer estar no Manchester United. E se assim for, como é isso possível?" A questão é colocada pelo antigo treinador do Benfica, aos microfones da Sky Sports.

E continuando a falar de Pogba, Graeme Souness dá o exemplo de um português. "Vejam o caso do André Gomes, que já voltou a jogar depois de uma lesão horrível. Metade dos jogadores que por aí andam iam querer jogar nem que fosse com uma ligadura em torno do tornozelo. Isto para mim é um mistério. Talvez o Manchester United devesse ver o departamento médico do Everton, fizeram com que o André Gomes regressasse numa fração do tempo que era esperado. E tratava-se de uma lesão muito mais grave."

Na opinião de Souness, Pogba vai regressar a tempo de disputar o Campeonato da Europa: "Querem apostar que ele vai voltar ao United seis ou sete jogos antes do Europeu?"