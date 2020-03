Grávida aos 12 anos, Christine Ongare é hoje pugilista e acaba de se qualificar para os Jogos Olímpicos

Ongare, de 26 anos, qualificou-se para as Olimpíadas após bater a oponente ugandesa Catherine Nanziri, na categoria feminina de menos de 51 kg do torneio africano de qualificação, em Dakar, no Senegal. Antes de Christine, apenas Nick Okoth tinha representado o Quénia no boxe olímpico.

Apesar das vitórias no ringue, Christine diz que ser um nome de referência no boxe tem sido um desafio. Em entrevista ao Olympic Channel, a atleta admitiu que, devido à pressão das pessoas à sua volta, engravidou quando tinha apenas 12 anos.

“Tenho tido uma vida dura, muito dura. Só que não gosto de falar disso. Engravidei quando tinha 12 anos. Por isso, a minha mãe assumiu a responsabilidade de cuidar da criança. Eu própria era uma criança.”

A mãe de Christine, ela própria mãe solteira, lutou para pagar as contas e a educação da filha, que experimentou desportos como futebol ou ginástica acrobática, até que o boxe lhe surgiu na vida.

“O boxe é tudo o que tenho. Diz-se que quando cais tens de te levantar. Foi assim que eu cresci e conheci grandes treinadores, que me deram a motivação até ter chegado onde estou”, diz Ongare.

Muitas raparigas da zona rural do Quénia, como Ongare, enfrentam a gravidez na adolescência. Segundo um relatório de 2018 do “International Journal of Adolescence and Youth”, nos próximos 20 anos, prevê-se que 2,3 milhões de raparigas no Quénia Ocidental engravidem antes dos 18 anos.

Antes de se qualificar para as Olimpíadas, Ongare disse ao Olympic Channel que o facto de assegurar um lugar nos Jogos poderia criar oportunidades para ser bem-sucedida. “Tem sido uma luta até agora. Não há outro sítio onde possa conseguir dinheiro, ter um empréstimo sem juros. Por isso, se me qualificar para os Jogos Olímpicos, isso vai abrir portas, vai ajudar-me muito,” disse Christine.

Após a vitória, numa entrevista em vídeo publicada no passado domingo pelo Comité Olímpico do Quénia, uma alegre Ongare disse que vai treinar ainda mais antes de rumar a Tóquio.