Ian Wright: “Todos pensavam que Bruno Fernandes só marcava em Portugal”

Antigo avançado inglês, goleador do Arsenal, Ian Wright acredita que o impacto de Bruno Fernandes na equipa de Old Trafford tem ainda margem para aumentar e que o ex-capitão do Sporting está a calar todos aqueles que duvidavam do seu valor por jogar no campeonato português.

“Bruno Fernandes tinha números incríveis em Portugal, mas todos diziam que só era na Liga Portuguesa. Aquilo que quero ver é quando ele e os companheiros estiveram totalmente adaptados. É só ver o quanto ele é acutilante e isso é algo que o Manchester United não tinha”, afirmou Ian Wright, em declarações à Imprensa inglesa.

O médio português fez seis jogos pelo Manchester United e já começou a marcar, com três golos até agora.