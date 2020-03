Mkhitaryan e a relação difícil com Mourinho: “Um dia disse-me ‘estou a ser criticado por tua causa’”

Entre 2016 e 2018, Henrikh Mkhitaryan foi jogador do Manchester United. Um período difícil, segundo o arménio. Hoje, o médio veste as cores da Roma, por empréstimo do Arsenal, mas não esqueceu a relação muito complicada com José Mourinho, agora técnico do Tottenham.

"Um dia o Mourinho chegou ao pé de mim quando tomava o pequeno-almoço e disse-me 'por tua causa estou a ser criticado pela imprensa'. Ao que lhe respondi: 'A sério? Não faço de propósito'. Nessa altura havia paparazzi no Manchester United três vezes por semana. Filmavam-nos quando entrávamos no carro, sabiam o que tínhamos vestido... Quando chegávamos para treinar já lá estavam, todos os nossos passos eram controlados", recorda o jogador, em entrevista a um canal do YouTube.

"Sem dúvida que Mourinho foi o treinador mais difícil que tive. É um vencedor por natureza. Ele quer que ganhes e tens de fazer todos os dias o que ele quer. É difícil para qualquer um. Houve diferenças, conflitos, mas isso não impediu que realizasse um bom trabalho", acrescentou.

Era tanta a exigência do técnico que Mkhitaryan chegou a não saber o que fazer. "Mourinho pedia-me que treinasse mais, é verdade. E o meu pensamento era 'não tenho mais para dar ao clube. Trabalho, ajudo a equipa, marco e mesmo assim ele continua insatisfeito'".

Apesar de todas as dificuldades, o médio mostra-se orgulhoso do período em que vestiu a camisola dos Red Devils. "Jogar no Manchester United foi a oportunidade da minha vida. Estava em campo com Ibrahimovic, Pogba, Mata, De Gea... Se tivesse tido oportunidade, teria renovado."