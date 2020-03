Rúben Amorim muito perto do Sporting

Segundo notícia do jornal “A Bola”, o treinador sensação do campeonato, Rúben Amorim, deve estar a caminho de Alvalade, deixando um breve legado de vitórias em Braga.

Rúben Amorim tem 35 anos e comandou, até ao momento, apenas 13 jogos do Sporting de Braga, com a impressionante soma de 10 vitórias. Diz o diário desportivo que o antigo jogador do Benfica deverá assinar nas próximas horas e irá começar a treinar já esta semana.

Para concluir o negócio, o Sporting vê-se obrigado a negociar com a direção do Sporting de Braga a rescisão de contrato de Amorim, que poderá custar aos cofres dos leões cerca de 10 milhões de euros, o valor da cláusula.