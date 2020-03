Klopp e o coronavírus: “Uso boné de beisebol e a barba por fazer”

No final do jogo com o Chelsea, em que o clube de Londres eliminou o Liverpool da Taça de Inglaterra, Jurgen Klopp foi questionado acerca do impacto do coronavírus no futebol. A pergunta deixou o treinador alemão profundamente irritado.

“Se há coisa de que não gosto na vida é que para falar sobre um assunto tão sério, a opinião de um treinador de futebol seja importante. Realmente não compreendo. Não é importante o que os famosos dizem, pessoas sem conhecimentos como eu falarem sobre isso. Quem deve falar são as pessoas que sabem o que dizer e dar informações úteis, não treinadores de futebol. Não percebo de política, de coronavírus… Porquê eu? Uso um boné de beisebol e tenho a barba por fazer”, argumentou.

“Estou preocupado, como todos. Vivo neste planeta e quero sentir-me seguro e saudável. Desejo o melhor a todos, mas a minha opinião não é importante”, sustentou Klopp.