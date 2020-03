Paul Merson: “Não é disto que Mourinho gosta”

A solidez defensiva tem sido imagem de marca das equipas de José Mourinho. Exceto o Tottenham. Paul Merson, antigo internacional inglês, mostra-se bastante surpreendido o com as fragilidades dos Spurs neste particular.

“Desde que Mourinho chegou à Premier League, quantas vezes o viram envolvido nestes festivais do golo? Não é disto que Mourinho gosta. E mesmo sem poder contar com Kane e Son, era de esperar que o Tottenham fosse uma equipa sólida. Estou chocado com a forma como têm vindo a jogar. Concedem muito espaço aos adversários, são demasiado permeáveis. Penso que este treinador é suficientemente bom para construir uma equipa que não sofra tantos golos como o Tottenham tem sofrido nos últimos jogos”, comentou Merson na Sky Sports.

“Se a ideia era praticar um futebol vistoso, penso que contrataram o treinador errado, e não o digo no mau sentido porque o homem é uma lenda. Mas ele vence jogos, não interessa como. Prefere vencer por 2-0 do que por 4-1. Preocupa-me que ele sinta necessidade de puxar pelos adeptos do Tottenham. É um choque se ele tiver sido contratado para isso e não para ganhar jogos. Já vi Mourinho com menos jogadores disponíveis e a manter a baliza a zeros”, sublinhou.