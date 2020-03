Sporting: o Benfica estaria atrás de Rúben e isso deu gás à contratação

De acordo com o jornal “Record”, o Sporting queria gerir o processo Rúben Amorim sem precipitações. A primeira ideia de Frederico Varandas e Hugo Viana seria manter Silas até ao final da época. A mudança de estratégia terá sido forçada pelo facto de o Benfica também estar a acompanhar atentamente a situação de Amorim na perspetiva da próxima temporada.

O facto de Bruno Lage estar a ser pressionado pelos maus resultados, colocando o futuro na Luz em dúvida, os Leões temiam que os encarnados pudessem apontar baterias para Rúben Amorim, um nome que agrada na Luz, até pelo seu passado ao serviço do Benfica. A derrota de ontem em Famalicão poderá ter acrescentado novos argumentos à decisão da estrutura de futebol mas o acordo por Amorim já estava feito antes do jogo.

Ontem, ao início da tarde, ao mesmo tempo que Hugo Viana e Frederico Varandas acertavam com Silas a desvinculação do Sporting, Amorim almoçava com o presidente do Sporting de Braga, António Salvador, o novo técnico dos Arsenalistas, Custódio, e o coordenador de scouting do clube, Paulo Menezes.

Em Alvalade, Rúben Amorim vai reencontrar o amigo Hugo Viana. O diretor desportivo do Sporting e o agora treinador dos Leões têm uma profunda relação de amizade e encontram-se com muita frequência.