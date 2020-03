Jorge Jesus pergunta: “Quem ganha tudo tem que continuar a ganhar tudo?”. E Jorge Jesus responde: “O futebol não é assim”

O Flamengo de Jorge Jesus voltou ao sítio onde foi feliz – leia-se, a Taça Libertadores – e continuou bem-disposto. O regresso aconteceu no reduto dos colombianos do Junior Barranquilla, em jogo do Grupo A, e culminou com uma vitória dos brasileiros por por 2-1. O treinador português mostrou-se satisfeito com a exibição e aproveitou a conferência de imprensa após o encontro para lançar uma questão.

"Ganhei Libertadores, Recopa, Supercopa... só não ganhámos o Mundial. Quem ganha tudo, tem que continuar a ganhar tudo? O futebol não é assim. O Flamengo tem que seguir assim. Tenta ser melhor a cada jogo, essa é a nossa mentalidade. É assim que vamos defender o nosso título", declarou Jesus.

Sobre o adversário, Jorge Jesus disse: "O Junior é uma boa equipa, com uma torcida quente. Não é fácil ganhar aqui. Estamos encantados. É muito importante começar assim. Não é fácil ganhar em Barranquilla. Foi um jogo bem jogado, tanto pelo Junior como pelo Flamengo, que foi mais eficaz".