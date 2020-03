Manfred Ugalde tem 17 anos e é desejado na Luz

Segundo o jornal “O Jogo”, o jovem avançado costa-riquenho Manfred Ugalde, de 17 anos, estará no radar do Benfica, mas a imprensa do seu país natal aponta o seu futuro na direção da Bélgica, mais concretamente do Brugge.

Ugalde joga atualmente pelo Saprissa, do seu país, mas o emblema belga estará a forçar a negociação, de forma a antecipar-se não apenas ao Benfica mas também aos holandeses do PSV, que também demonstraram interesse no jovem.

Esta temporada, Ugalde marcou 15 golos em 35 partidas pelo Saprissa, números que impressionam, acima de tudo, tendo em conta a idade do jogador.