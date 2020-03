Roncatto sobre Amorim: “Jorge Jesus era sportinguista e foi campeão pelo Benfica”

Era esperado que o tema surgisse na apresentação de Rúben Amorim como treinador do Sporting. Enquanto jogador e mesmo enquanto adepto, Amorim tem uma ligação ao Benfica. “Não venho para esconder o meu passado,” respondeu o novo líder da equipa principal dos Leões, vincando: “Sou um profissional de futebol, fanático por ganhar.”

Roncatto foi companheiro de equipa de Rúben Amorim no Belenenses (ainda sem “muro” entre SAD e clube), em 2007/2008. O destino voltaria a juntá-los em 2018/2019, no Casa Pia, o clube onde o jovem técnico deu os primeiros passos no comando de uma equipa.

A Rádio Renascença ouviu Roncatto acerca do antigo companheiro e líder: “Fez com que conseguíssemos jogar um bom futebol. Apesar dos problemas que ele teve lá, continuámos com o que ele implementou e o Casa Pia acabou por se sagrar campeão do Campeonato de Portugal. Apesar de não ter ficado até ao final, a nossa leitura tática e o nosso estilo de jogo foi sempre obra dele», realça o avançado brasileiro, agora ao serviço do Olímpico Montijo.

No Belenenses, Roncatto e Amorim foram orientados por Jorge Jesus, e é precisamente esse exemplo que o brasileiro vai buscar para garantir a imparcialidade do agora treinador do Sporting.

“O Jorge Jesus era sportinguista e foi treinador campeão pelo Benfica”, sublinha Roncatto, sustentando que os adeptos do Sporting devem preocupar-se mais com o que Rúben Amorim “vai dar e apresentar dentro das quatro linhas” e menos com o “facto de ter jogado no Benfica ou ser benfiquista”.