Jesus sobre o reforço do Benfica: “Há muitos jogadores melhores do que Pedrinho”

Questionado sobre o tema, Jorge Jesus analisou a nova contratação do Benfica e assegurou que Pedrinho, atualmente ao serviço do Corinthians, não é o melhor na sua posição no Brasileirão. "Se me perguntarem se há jogadores no Brasil, na mesma posição do Pedrinho, melhores do que ele, eu digo que há e são vários.” Em declarações à FOX Sports, citadas pelo jornal “Record”, o treinador referiu Everton (Grémio), Dudu (Palmeiras), Rony (Palmeiras) e Michael (Flamengo) como exemplos.

O atual técnico do Flamengo, que passou pelo banco do Benfica entre 2009 e 2014, chegou ao Brasil em 2019 e já defrontou o futuro reforço do Benfica em duas ocasiões, levando a melhor sobre o Corinthians em novembro, por 4-1, com Pedrinho a fazer os 90 minutos e fez o passe para o único golo da sua equipa no encontro. Antes, em julho, as duas equipas tinham empatado 1-1.