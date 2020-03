Manchester United teve muitas oportunidades de contratar Alphonso Davies

Tem apenas 19 anos mas já é titular indiscutível no Bayern Munique. Alphonso Davies é uma promessa do futebol mundial que, de acordo com o antigo olheiro do Manchester United, Jorge Alvial, podia estar a despertar em Old Trafford.

“Foi o primeiro jogador que recomendei ao Manchester United quando me contrataram”, revelou Alvial ao jornal “Manchester Evening News”. Alvial reparou no jovem talento num torneio em Dallas. O lateral canadiano, formado no Vancouver Whitecaps, tinha apenas 14 anos e prometia um futuro risonho.

“Recomendei-o logo, tive um pressentimento em relação a ele. É forte e inteligente. Quando vi o que ele podia fazer sem o devido treino e acompanhamento, percebi que podia dar o salto no Manchester United ou em qualquer outro clube,” recorda.

O observador chegou a conversar com Davies: “É um rapaz esperto, com vontade de aprender. Não era aquele miúdo típico que queria ser uma estrela, fazer dinheiro e comprar um carro. Tinha tudo o que era preciso”. “Durante dois anos recomendei-o ao Manchester United. Escrevi e enviei mais de 40 relatórios sobre ele para o clube.” Os relatórios foram ignorados pelos dirigentes do Manchester United e Davies acabou por mudar-se para a Baviera, em 2018.